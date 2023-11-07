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Тренер Бушманов похвалил тренера "Спартака" Абаскаля после матча с "Локомотивом"

Тренер Бушманов похвалил тренера "Спартака" Абаскаля после матча с "Локомотивом"

Бывший главный тренер "Спартака-2" и молодежной сборной России Евгений Бушманов похвалил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за то, какую тактику он выбрал в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", когда команда больше тайма играла в меньшинстве.

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