Тренер Бушманов похвалил тренера "Спартака" Абаскаля после матча с "Локомотивом"

Бывший главный тренер "Спартака-2" и молодежной сборной России Евгений Бушманов похвалил главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля за то, какую тактику он выбрал в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", когда команда больше тайма играла в меньшинстве.
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