Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 837 подписчиков

Бьет по сердцу? Ученые выяснили, чем опасен мелатонин

Бьет по сердцу? Ученые выяснили, чем опасен мелатонин

Популярный препарат от бессонницы оказался провокатором сердечной недостаточности. По словам ученых, которые провели новое исследование, мелатонин повышает риски сердечных катастроф на 90% при длительном приеме.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Sema
Sema

Все люди разные, и изобрести какой-то универсальный препарат, который подойдет абсолютно всем не представляется возможным. Поэтому, принимая какие-то лекарства, нужно прислушиваться к своему организму и обязательно по назначению врача. «…не здоровые имеют нужду во враче, но больные…». От Марка, 2 глава — Библия — Синодальный перевод. Главное не заниматься самолечением.