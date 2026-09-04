Бьет по сердцу? Ученые выяснили, чем опасен мелатонин

Популярный препарат от бессонницы оказался провокатором сердечной недостаточности. По словам ученых, которые провели новое исследование, мелатонин повышает риски сердечных катастроф на 90% при длительном приеме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Корабли без экипа...
- Против двоих подр...
- ЮВ «Небольшая цена»:...
Все люди разные, и изобрести какой-то универсальный препарат, который подойдет абсолютно всем не представляется возможным. Поэтому, принимая какие-то лекарства, нужно прислушиваться к своему организму и обязательно по назначению врача. «…не здоровые имеют нужду во враче, но больные…». От Марка, 2 глава — Библия — Синодальный перевод. Главное не заниматься самолечением.