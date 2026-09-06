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Велемудр. Мир тесен.

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Свист в доме

Свист в доме

 Замечал ли ты когда-нибудь такую картину: стоит кому-то начать увлеченно свистеть, сидя на диване, как тут же кто-нибудь из старших обязательно шикнет: «Не свисти, денег не будет!» или «Домового разбудишь!».

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