Ролан Гаррос. 1/2 финала. Циципас обыгрывает Зверева, Джокович 58-й раз встретится с Надалем

В полуфинале «Ролан Гаррос» пятая ракетка мира Стефанос Циципас играет с №6 Александром Зверевым. Не ранее 18:30 состоится 58-я встреча между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.
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