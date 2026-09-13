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Царьград

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Губернатор обнародовал видео атаки с поражающими элементами на детсад в Орле

Губернатор обнародовал видео атаки с поражающими элементами на детсад в Орле

Андрей Клычков показал видео удара беспилотника и сообщил, что детей временно примут другие садики.Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал видео атаки с поражающими элементами на детский сад № 98 в Орле.

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