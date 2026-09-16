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Царьград

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В Кудрово продавщица отдала мошенникам украшения и кассу магазина

В Кудрово продавщица отдала мошенникам украшения и кассу магазина

Полиция раскрыла хищение денег и ювелирных изделий из магазина в Кудрово. По подозрению в совершении преступления задержаны 20-летняя сотрудница торговой точки и 17-летний курьер.

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