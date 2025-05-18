Nvidia случайно раскрыла характеристики GPU настольного ИИ-суперкомпьютера DGX SparkNvidia до сих пор не раскрыла характеристики своего грядущего чипа GB10 для настольных ИИ-суперкомпьютеров, но неожиданно эти данные всё же стали известны благодаря описанию разделу наград выставки Computex 2025.