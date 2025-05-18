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**Nvidia случайно раскрыла характеристики GPU настольного ИИ-суперкомпьютера ...

Nvidia случайно раскрыла характеристики GPU настольного ИИ-суперкомпьютера DGX SparkNvidia до сих пор не раскрыла характеристики своего грядущего чипа GB10 для настольных ИИ-суперкомпьютеров, но неожиданно эти данные всё же стали известны благодаря описанию разделу наград выставки Computex 2025.

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