В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат

В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат

Следственным подразделением ОМВД России по Малоярославецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.

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