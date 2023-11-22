Наступление ВСУ на Херсонщине провалилось — Шойгу

Министр обороны России также озвучил потери украинских боевиков на данном направлении.Сергей Шойгу на заседании Министерства обороны сообщил, что ВСУ провалили проведение десантной операции на Левобережье Херсонской области.
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