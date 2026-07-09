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Путин присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Эйфману

Путин присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Эйфману

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда худруку Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Академический театр балета Бориса Эйфмана» балетмейстеру Борису Эйфману.

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