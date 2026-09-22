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Зачеты в банкротстве: Верховный Суд РФ указал на недопустимость искусственного сокращения периода предпочтительности (определение от 14.09.2026 по делу №А13-5681/2023)

Обстоятельства делаДолжник - ООО «Энерготранзит Альфа» (общество) - являлся территориальной сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии в Вологодской области.

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