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Тульские новости

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Жительница Тульской области лишилась 1,5 млн рублей из-за мошенников

Жительница Тульской области лишилась 1,5 млн рублей из-за мошенников

45-летняя жительница Веневского района передала мошенникам крупную сумму. Она сообщила, что через один из мессенджеров с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками государственных органов.

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