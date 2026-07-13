Жительница Тульской области лишилась 1,5 млн рублей из-за мошенников

45-летняя жительница Веневского района передала мошенникам крупную сумму. Она сообщила, что через один из мессенджеров с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками государственных органов.
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