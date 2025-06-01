Русская весна
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Русская весна

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В США призвали отключить суперкомпьютер Илона Маска

В США призвали отключить суперкомпьютер Илона Маска

Американская национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP) обратилась к властям города Мемфис с призывом остановить реализацию проекта суперкомпьюетера Colossus предпринимателя Илона Маска из-за возможного загрязнения атмосферы, которое наносит вред соседствующим темнокожим общинам, сообщает телеканал NBC со ссылкой на авторов обращения.

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