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Добрый Мир

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«Мирный план» Наполеончика Макрона толкает Европу на войну с Россией: развалит ли Трамп НАТО ради Москвы

«Мирный план» Наполеончика Макрона толкает Европу на войну с Россией: развалит ли Трамп НАТО ради Москвы

Иллюстрация NEWS.ru Во Франции прошел саммит «коалиции желающих». Лидеры 31 страны собрались, чтобы выработать новые меры военной поддержки Киева, а по сути — сорвать российско-американскую попытку запустить мирный процесс.

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Комментарии
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Eduard
Украина Францию и Европу не касается,это не их территория ответственности,
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