Вслед за Тюменью запах канализации и мертвая рыба появились в ближайших деревнях

Масштаб канализационного бедствия, возникшего в Тюмени, разрастается. Теперь на невыносимый запах и мертвую рыбу жалуются жители сел и деревень вдоль реки Туры в радиусе 30 км от столицы Тюменской области.
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