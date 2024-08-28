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11 фотографий, доказывающих, что мечты сбываются

11 фотографий, доказывающих, что мечты сбываются

Выступление Мартина Лютера Кинга 28 августа 1963 года, вошедшее в историю под названием «У меня есть мечта» и названное по цитате из выступления, подтолкнуло ряд общественных деятелей учредить пусть и неофициальный, но праздник, посвященный мечте.

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