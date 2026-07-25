Тегеран готовится нанести основной удар: главная новость из Ирана 25 июля

На Ближнем Востоке ситуация накалилась до предела. После очередного обмена ударами глава центрального штаба иранских вооруженных сил «Хатам-аль-Анбия» Али Абдоллахи выступил с официальным заявлением, что Иран за гибель каждого своего гражданина от американских ударов будет отвечать ликвидацией одного военнослужащего Соединенных Штатов.
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