НБА. Предсезонные матчи. «Бруклин» встретится с «Вашингтоном», «Нью-Йорк» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи

«Нью-Йорк» проведет матч против «Миннесоты», а «Бруклин» – против «Вашингтона». НБА Предсезонные матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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