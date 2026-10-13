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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Вознюк о победе над «Пармой»: «Любое отставание можно отыграть, если готов показать характер»

МБА одержала волевую победу над « Бетсити Пармой » (93:91) в матче Единой лиги ВТБ. Главный тренер московской команды Сергей Вознюк прокомментировал ход встречи на пресс-конференции.

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