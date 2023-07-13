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Американский политолог Миршаймер: После победы РФ Украина станет государством-обрубком

Американский политолог Миршаймер: После победы РФ Украина станет государством-обрубком

После победы России Украина лишится обширных территорий и превратится в государство-обрубок. Такое мнение высказал в интервью South China Morning Post американский политолог Джон Миршаймер.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Ни какой УкРуины, государства-обрубка, после победы России в СВО не должно остаться в принципе! Это должен быть Юго-Западный Федеральный округ РФ со столицей в Харькове или Херсоне. Если оставить УкРуину даже в обрубленном, урезанном виде, то через лет 10-15, а о и раньше, ВОЙНА опять придет в Россию. Обрубленную УкРуину быстренько примут в НАТО, обустроят там базы, подтянут ракеты с ЯБЗ и т.п. То есть та ситуация будет еще хуже чем она была на момент начала СВО, в разы хуже для России. По этому надо УкРуину множить на НОЛЬ, всех этих укронацистов, жидо-бандеровцев, свидомых уродов и иже с ними стрелять, вешать, фильтровать в лагерях, проверять на вшивость начиная с младенцев.
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