AB

Anlrey Boracow

Ни какой УкРуины, государства-обрубка, после победы России в СВО не должно остаться в принципе! Это должен быть Юго-Западный Федеральный округ РФ со столицей в Харькове или Херсоне. Если оставить УкРуину даже в обрубленном, урезанном виде, то через лет 10-15, а о и раньше, ВОЙНА опять придет в Россию. Обрубленную УкРуину быстренько примут в НАТО, обустроят там базы, подтянут ракеты с ЯБЗ и т.п. То есть та ситуация будет еще хуже чем она была на момент начала СВО, в разы хуже для России. По этому надо УкРуину множить на НОЛЬ, всех этих укронацистов, жидо-бандеровцев, свидомых уродов и иже с ними стрелять, вешать, фильтровать в лагерях, проверять на вшивость начиная с младенцев.