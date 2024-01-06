Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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С Рождеством!

С Рождеством!

Праздник Рождества для меня, рождённой в Советском Союзе, ассоциируется с дореволюционным временем. Предлагаю именно туда и окунуться.

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Комментарии
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Natali
Какие добрые, волшебные открытки! Красота! 🥰 И идеи подарков тоже! Стало почему-то очень интересно понюхать духи того времени... Просто интересно, сильно ли изменились тенденции, 100 лет спустя?... 👃😊 Ну и, конечно, пользуясь случаем - С РОЖДЕСТВОМ!!! 🤩
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17 час.
ВераВерная
Спасибо за интересный материал, всех с Рождеством!
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11 час.

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