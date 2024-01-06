Natali

Какие добрые, волшебные открытки! Красота! 🥰 И идеи подарков тоже! Стало почему-то очень интересно понюхать духи того времени... Просто интересно, сильно ли изменились тенденции, 100 лет спустя?... 👃😊 Ну и, конечно, пользуясь случаем - С РОЖДЕСТВОМ!!! 🤩