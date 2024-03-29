Шевченко: В новых регионах последовательно решается проблема с кадрами

В новых регионах России последовательно решается проблема подготовки муниципальных кадров. Об этом 29 марта сообщил глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.
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