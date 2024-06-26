Собянин: 29 и 30 июня в Москве пройдет масштабное празднование Дня молодежи

ля гостей подготовят выступления более 100 лекторов и экспертов В Москве в конце июня в парке «Ходынское поле» пройдет фестиваль «День молодежи», где планируются выступления лекторов, образовательные мероприятия, творческие мастер-классы, флешмобы, тренинги и другие активности.