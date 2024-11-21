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Разменная монета: Зеленский хочет отдать Трампу русские территории с богатыми природными ресурсами

Разменная монета: Зеленский хочет отдать Трампу русские территории с богатыми природными ресурсами

Разменная монета: Зеленский хочет отдать Трампу территории с богатыми природными ресурсами. Правда, находятся они в России.

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