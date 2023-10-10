Бои в Израиле: "Бригады Аль-Кудс" захватили вышку ЦАХАЛ на Западном берегу

Выяснилось, что "Бригады Аль-Кудс" произвели захват израильской военной вышки.Во время вылазки в поселение Эйнав на Западном берегу вооружённое крыло движения "Исламский джихад"* "Бригада Аль-Кудс" захватило израильскую военную вышку.
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