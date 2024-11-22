Дженсон Баттон о возрасте Хэмилтона: «В 40 лет твоя скорость реакций, как бы хороша она ни была, все равно не будет такой, как у 20-летних ребят»

Баттон высказался о влиянии возраста на скорость Хэмилтона. Чемпион «Формулы-1» 2009 года считает, что Льюис Хэмилтон, которому скоро исполнится 40, начал естественным образом немного терять свою квалификационную скорость.
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