Саудовская Аравия: коалиционные силы обороны под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили ракету, выпущенную базирующимися в Йемене ополченцами-хуситами над Эр-Риядом, провинция Эр-Рияд, рано утром; Сообщения о том, что ракета была нацелена на международный аэропорт имени короля Халеда (RUH/OERK) в Эр-Рияде, не удалось проверить.