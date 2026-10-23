Саудовская Аравия: коалиционные силы обороны под руководством Саудовской Аравии перехватили и уничтожили ракету, выпущенную базирующимися в Йемене ополченцами-хуситами над Эр-Риядом, провинция Эр-Рияд, рано утром; Сообщения о том, что ракета была нацелена на международный аэропорт имени короля Халеда (RUH/OERK) в Эр-Рияде, не удалось проверить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым