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Иск Дерипаски к Тинькову на 2 млрд рублей вернули на рассмотрение в Усть-Лабинский районный суд

Иск Дерипаски к Тинькову на 2 млрд рублей вернули на рассмотрение в Усть-Лабинский районный суд

Предприниматель намерен отсудить у экс-банкира компенсацию по делу о защите чести и достоинства.Бизнесмен Олег Дерипаска добился рассмотрения гражданского дела против бывшего владельца "Тинькофф-банка" Олега Тинькова в Усть-Лабинском районном суде.

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