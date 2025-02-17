Женщина вышла из магазина с хозяйственной сумкой и подошла к группе могилизаторов в центре города. https://vk.
Да, и это только начало, мстить будут по-страшному...
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ВВ
Владимир Витковский
... ждем...
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1 д.
Lana_Borei Иванова
В смаку - в с . аку
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1 д.
лл
лина любимцева
У меня троюродный брат в Полтавской области. Он конечно уже не воюет, очень преклонный возраст (если вообще жив). А вот его потомки скорее всего пострадали...... Этнические русские...
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21 час.
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