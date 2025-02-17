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  • Alex Nемо
    Насколько я помню для получения статуса иноагента достаточно того что они получают средства из-за рубежа и не важно о...Дум опять ломится...
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    А чем пЕндосы лучше гейропейцев ? Они вообще всю свою политику всегда строили на лжи.МИД РФ: Не может ...
  • ALEKSANDR LIS
    давно мы не скидывали ига татаро-монгольского за реку Волгу-но можем закинуть и зп Амударью-всех представителей мусул...Дум опять ломится...

Да, и это только начало, мстить будут по-страшному...

Да, и это только начало, мстить будут по-страшному...

Женщина вышла из магазина с хозяйственной сумкой и подошла к группе могилизаторов в центре города. https://vk.

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ВВ
Владимир Витковский
... ждем...
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1 д.
Lana_Borei Иванова
В смаку - в с . аку
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лл
лина любимцева
У меня троюродный брат в Полтавской области. Он конечно уже не воюет, очень преклонный возраст (если вообще жив). А вот его потомки скорее всего пострадали......  Этнические русские...
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