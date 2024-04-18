Россияне стали меньше интересоваться жильем в Москве в I квартале

В I квартале 2024 года число сделок на рынке жилья Москвы сократилось. Договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве многоквартирных домов по сравнению с аналогичным периодом 2023-го стало меньше на 12%.
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