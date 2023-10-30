Билли Айлиш прорекламировала новую сумку Gucci из материала Demetra

Через два года после запуска своих первых кроссовок, изготовленных из искусственного этичного материала Demetra, компания Gucci представила новую версию своей традиционной сумки Horsebit 1955, сделанной из этой же ткани.
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