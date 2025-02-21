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Блог частного инвестора

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Экспорт золота из Швейцарии в США в январе достиг максимума за 13 лет

Экспорт золота из Швейцарии в США в январе достиг максимума за 13 лет

Экспорт золота из Швейцарии в США в январе достиг максимума за 13 лет, передает Reuters. Эти поставки компенсировали снижение поставок основным потребителям — Китаю и Индии, показали данные швейцарской таможни в четверг, 21 февраля.

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