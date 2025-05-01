Разработчики обещают реализовать высокую детализацию объектов в ПК-версии S...

Разработчики обещают реализовать высокую детализацию объектов в ПК-версии Stellar BladeСтудия Shift Up представила первый официальный скриншот из разрабатываемой ПК-версии научно-фантастического экшена Stellar Blade, и он мгновенно вызвал оживлённые обсуждения в сети.
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