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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики обещают реализовать высокую детализацию объектов в ПК-версии S...

Разработчики обещают реализовать высокую детализацию объектов в ПК-версии S...

Разработчики обещают реализовать высокую детализацию объектов в ПК-версии Stellar BladeСтудия Shift Up представила первый официальный скриншот из разрабатываемой ПК-версии научно-фантастического экшена Stellar Blade, и он мгновенно вызвал оживлённые обсуждения в сети.

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