В ЕС могут запретить реэкспорт СПГ из РФ без прекращения его закупок

Евросоюз (ЕС) изучает в рамках подготовки 14-го пакета санкций против России введение запрета на реэкспорт через европейские порты российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, однако не намерен запрещать государствам ЕС его закупку для использования на своей территории.