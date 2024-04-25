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В ЕС могут запретить реэкспорт СПГ из РФ без прекращения его закупок

В ЕС могут запретить реэкспорт СПГ из РФ без прекращения его закупок

Евросоюз (ЕС) изучает в рамках подготовки 14-го пакета санкций против России введение запрета на реэкспорт через европейские порты российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, однако не намерен запрещать государствам ЕС его закупку для использования на своей территории.

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