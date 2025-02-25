Цены на природный газ выросли на 160% и не собираются снижаться

Цены на природный газ за последние недели резко выросли на всех основных рынках потребления, в том числе в Соединенных Штатах, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года биржевые котировки на топливо выросли более чем на 160%.
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