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В Поморье в 2026 году потребительский спрос вырос почти на 4 процента

В Поморье в 2026 году потребительский спрос вырос почти на 4 процента

Потребительский спрос в Архангельской области в первом полугодии 2026 года вырос на 3,84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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