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Царьград

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Легенду чехословацкого автопрома Tatra 603 продают в Чите за 2,5 млн рублей

Легенду чехословацкого автопрома Tatra 603 продают в Чите за 2,5 млн рублей

В Чите за 2,5 млн рублей можно купить легенду чехословацкого автопрома Tatra 603 – на подобное ездил Фидель Кастро.

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