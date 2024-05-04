Биолог Глазков рассказал об опасности контактных зоопарков

Животные - это не игрушки, и могут нанести вред Биолог, кандидат биологических наук, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, насколько могут быть опасны контактные зоопарки, сообщает Бриф 24.
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