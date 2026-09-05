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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джо Джонсон: «За такие деньги хорошо бы Амену Томпсону вернуться с лета с уверенным броском»

Защитник Амен Томпсон получил в « Хьюстоне » пятилетнее соглашение на 208 миллионов. 7-кратный участник Матча всех звезд Джо Джонсон прокомментировал это подписание.

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