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Развитие Приморья: экономика и экология должны идти рука об руку

Развитие Приморья: экономика и экология должны идти рука об руку

Круглый стол "Развитие Владивостока: экономика и экология" (12+) продолжил серию дискуссионных мероприятий (12+), организованных Приморским отделением Союза журналистов России, Дальневосточным отделением РАН и Правительством Приморского края в рамках работы Дискуссионного клуба "Тихоокеанская Россия" (18+).

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