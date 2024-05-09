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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каролина – Рейнджерс: прогноз на третий матч 10 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Каролина – Рейнджерс: прогноз на третий матч 10 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (-1), ТМ 5,5 Счет в серии 0 – 2 (3 : 4, 3 : 4 2ОТ) ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Возвращаться к себе домой в Роли уступая 0 – 2 в серии в планы «Каролины Харрикейнз» явно не входило.

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