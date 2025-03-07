Россиян предупредили о скорой демографической угрозе

К 2036 году в России ожидается уменьшение численности женщин детородного возраста на три миллиона. Об этой демографической угрозе предупредила депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Татьяна Ларионова во время форума «Сила женщин Татарстана».
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