Ventiva предлагает безвентиляторную систему охлаждения для чипов с уровнем TDP д...

Ventiva предлагает безвентиляторную систему охлаждения для чипов с уровнем TDP до 40 ВтСоздание потока воздуха за счёт ионизации его молекул давно применяется в бытовых вентиляторах, но компания Ventiva всерьёз задумалась над внедрением подобной технологии в сфере охлаждения компонентов ноутбуков.
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