Клещи в Свердловской области проявляют невиданную активность

В Свердловской области в самую активную и опасную фазу вступил сезон клещей. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребназдора, по данным на 6 июня, в регионе зафиксировано 20,9 тысячи пострадавших от укусов опасных насекомых.