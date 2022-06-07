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Клещи в Свердловской области проявляют невиданную активность

Клещи в Свердловской области проявляют невиданную активность

В Свердловской области в самую активную и опасную фазу вступил сезон клещей. Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребназдора, по данным на 6 июня, в регионе зафиксировано 20,9 тысячи пострадавших от укусов опасных насекомых.

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