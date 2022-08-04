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Bloomberg: Apple может отложить релиз iPadOS 16 на месяц

Bloomberg: Apple может отложить релиз iPadOS 16 на месяц

Журналист и инсайдер Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple намерена отложить релиз iPadOS 16 на месяц, хотя изначально планировалось, что система для планшетов и iOS 16 для смартфонов выдут одновременно — в сентябре.

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