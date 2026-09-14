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Оренбургского бандита будут судить за расстрел торговца топливом

Оренбургского бандита будут судить за расстрел торговца топливом

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia/news.ru В Оренбургской области перед судом предстанет участник ОПГ, который обвиняется в убийстве бизнесмена в 2009 году.

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