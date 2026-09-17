Власти Сургута входят в отопительный сезон с проваленным планом по аварийным котельным

Администрация Сургута сорвала сроки по разработке компенсирующих мероприятий, включая проектно-сметную документацию, для газовых котельных в 41-м и 37-м микрорайонах, находящихся в аварийном или предаварийном техническом состоянии.
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