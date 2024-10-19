Капремонт дома детского творчества «Созвездие» в Химках завершили на 60%

В городском округе Химки продолжается капитальный ремонт дома детского творчества «Созвездие». Ход реконструкции проверили родители, педагоги и муниципальные депутаты Владимир Суслов, Юлия Ишкова и Александр Васильев.
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