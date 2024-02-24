Курский губернатор Старовойт заявил о пяти оставшихся без электроснабжения селах

Вследствие обстрела, произведенного формированиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в утренние часы по приграничным территориям Курской области, электроснабжения лишились пять населенных пунктов российского региона.
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