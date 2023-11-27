«Известия»: в российские войска поставят дроны с огнеметами

Новая линейка беспилотников, оснащенных зажигательными и термобарическими боеприпасами, а также огнеметами, разрабатывается в интересах Вооруженных сил РФ, пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии